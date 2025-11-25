Volver | La Tecla Informe Especial 25 de noviembre de 2025 NOTA DE TAPA

Radiografía de la Ley Impositiva 2026

Cómo es la estructura tributaria de la Provincia para el año que viene. Por qué el Gobierno asegura que hay una baja real de los impuestos. Las quejas del campo. Por dónde el Ejecutivo recauda más

Compartir