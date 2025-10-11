Volver | La Tecla Municipios 11 de octubre de 2025 RECESION

Tres Arroyos llora la pérdida de dos gigantes: Anselmo y Mustad cierran y dejan 210 familias a la deriva

En menos de 24 horas, la quiebra del histórico frigorífico Anselmo y el cese de operaciones de la metalúrgica Mustad suman más de 200 despidos en una ciudad que ve desvanecerse su orgullo industrial.

Compartir