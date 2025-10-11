Apps
Sábado, 11 octubre 2025
11 de octubre de 2025
INVESTIGACION

Allanaron la vivienda del presunto autor intelectual del triple crimen de Varela

La medida se concretó pocas horas después de que se emitiera la orden de captura dictada por el juez Fernando Pinos Guevara, titular del Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de La Matanza.

La Justicia bonaerense ordenó allanar la vivienda de Alex Roger Ydone Castillo, de 50 años y nacionalidad peruana, sindicado como autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela y sobre quien pesa un pedido de captura internacional.

El nombre de Ydone Castillo surgió a partir de las declaraciones de varios detenidos, entre ellos su pareja, Florencia Ibáñez, quien es además sobrina de una de las víctimas y declaró que él era el dueño de la droga que habrían sustraído las tres jóvenes antes de ser asesinadas.

El acusado se suma a otros dos sospechosos de haber participado en el horrendo triple femicidio: David Gustavo Morales Humani, alias “El Tarta” o “El Loco David”, señalado como uno de los autores materiales, y Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”, quien habría estado en la vivienda donde se cometieron los asesinatos.

Según la declaración de Ibáñez, el viaje de ambos tenía como objetivo “recuperar la droga”, aunque ella desconocía el plan real. Castillo, según la imputada, le explicó que la intención inicial era amedrentar a un hombre, sin lastimar a las tres jóvenes. La sobrina de una de las víctimas también indicó que su novio era dueño de la droga que las chicas habrían robado.

Por su parte, el fiscal Carlos Arribas presentó un video en el que se ve a Castillo junto a “Pequeño J” y otros miembros de la banda, presuntamente planificando el crimen. El procedimiento busca confirmar su responsabilidad en la masacre y avanzar en la captura de todos los implicados.

Cómo sigue la causa

Guillermo Endi, abogado de Víctor Lázaro Sotacuro y de Florencia Ibáñez -novia de Alex Roger Ydone Castillo, un hombre de 50 años de nacionalidad peruana-, insistió en la inexistencia del vínculo de su defendido con la banda criminal, acusada del triple crimen. En diálogo con el medio LN+, el letrado subrayó: “Refútenme con una prueba porque no la hay”.

“Sotacuro no conocía a ‘Pequeño J’ -Tony Janzen Valverde Victoriano-. Refútenme con una prueba de que conocía a Pequeño J o a las chicas, tráiganme una foto -remarcó-. Solo conocía a David y, con el engaño de Alex, lo llevan de remis a esa casa", sumó.

 

