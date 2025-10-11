Allanaron la vivienda del presunto autor intelectual del triple crimen de Varela

Guillermo Endi, abogado de Víctor Lázaro Sotacuro y de Florencia Ibáñez -novia de Alex Roger Ydone Castillo, un hombre de 50 años de nacionalidad peruana-, insistió en la inexistencia del vínculo de su defendido con la banda criminal, acusada del triple crimen. En diálogo con el medio LN+, el letrado subrayó: “Refútenme con una prueba porque no la hay”.
“Sotacuro no conocía a ‘Pequeño J’ -Tony Janzen Valverde Victoriano-. Refútenme con una prueba de que conocía a Pequeño J o a las chicas, tráiganme una foto -remarcó-. Solo conocía a David y, con el engaño de Alex, lo llevan de remis a esa casa", sumó.