La paradoja marplatense: entre el búnker nacional y la transición silenciosa

A 16 días de las elecciones nacionales, General Pueyrredon recibió a Kicillof y Milei, reafirmando su peso estratégico. Sin embargo, el pulso local se acelera por el 10 de diciembre: el recambio de la intendencia y el nuevo equilibrio de fuerzas en el Concejo Deliberante concentran la rosca de cara a la próxima gestión.

