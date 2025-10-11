Apps
Sábado, 11 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
11 de octubre de 2025
La Cámara Electoral confirmó que Diego Santilli será quien encabece la lista de LLA

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió que Diego Santilli puede encabezar la lista.. Previo al fallo, el Gobierno advirtió que la falta de actualización lesionaba la representación democrática.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió que Diego Santilli puede encabezar la lista. La resolución se conoció después del planteo formulado por el fiscal federal ante la CNE, Ramiro González, quien había sugerido que se respetara lo señalado por las instancias anteriores, esto es: que Karen Reichardt encabece la lista de candidatos de La Libertad Avanza en los comicios del 26 de octubre en suelo bonaerense. Sin embargo, la CNE falló en contra de ese criterio.

El tribunal fundamentó su decisión en la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario, que exigen que los reemplazos se hagan con personas del mismo género que el reemplazado, en este caso, un varón. Por lo tanto, determinó que quien debe ocupar el lugar de Espert es Diego Santilli.

La Cámara cuestionó que Ramos Padilla se apartara de la normativa vigente con una interpretación “subjetiva” y al declarar la inconstitucionalidad de la ley sin fundamentos suficientes. También reprochó que el magistrado desconociera la jurisprudencia consolidada en casos similares y aplicara de forma incorrecta un fallo relativo a la categoría de senadores nacionales.

En su fallo, el tribunal recordó su rol activo en garantizar la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos públicos electivos, en línea con numerosos pronunciamientos anteriores que priorizaron la participación femenina en las listas por sobre la masculina.

La decisión marca un antecedente importante en el marco de las próximas elecciones legislativas y reafirma la vigencia de los criterios de paridad establecidos por la normativa electoral vigente.

Buenos Aires

