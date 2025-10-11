Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de octubre de 2025 BOLETAS

La Cámara Electoral confirmó que Diego Santilli será quien encabece la lista de LLA

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió que Diego Santilli puede encabezar la lista.. Previo al fallo, el Gobierno advirtió que la falta de actualización lesionaba la representación democrática.

