30 de septiembre de 2025
TOMA NOTA
Cómo funcionará el nuevo programa de beneficios para jubilados y pensionados
El Ministerio de Capital Humano explicó que el objetivo es mejorar los ingresos y la capacidad de compra.
Un nuevo programa de beneficios de Anses dirigido a jubilados y pensionados promete cuidar el bolsillo y acercar nuevas promociones en las compras del hogar.
Este programa, vigente a partir de septiembre, ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país, incluyendo un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20 por ciento para perfumería y limpieza.
Esta iniciativa no solo favorece a los más de 7 millones de jubilados y pensionados en Argentina, sino que también impulsa el comercio al aumentar significativamente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado.
El programa se suma a las mejoras anunciadas por el Gobierno Nacional, contempladas en el presupuesto 2026, en el que se prevé un aumento de las jubilaciones y pensiones un 5 por ciento por encima de la inflación proyectada.
Descuentos en supermercados
Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
Coto: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.
La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.
Josimar: 15% en todos los rubros* sin tope. No acumulable con otras promociones.
Carrefour: 10% en todos los rubros*. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.
Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.
*excepto carnes, electro y marcas seleccionadas.
Jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Nación
Además, mediante un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA), los jubilados y pensionados de ANSES, que cobren sus haberes en dicho banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5 por ciento sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.
También, el Banco les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32 por ciento) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta 500 mil pesos).
Jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia
Por su parte, aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia accederán hasta a un 25 por ciento de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope 20 mil pesos mensuales en supermercados, y 12 mil en farmacias y ópticas).
Y quienes tengan una cuenta remunerada FIMA, recibirán rendimientos diarios sobre el dinero que tengan acreditado en sus cuentas (TNA 33,2 por ciento) sin tope de saldo a remunerar.