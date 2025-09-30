Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de septiembre de 2025 HACIA EL 26O

Elecciones 2025: convocan a capacitar a fiscales y apoderados en Boleta Única Papel

La Secretaría Electoral dictará jornadas presenciales y virtuales sobre el uso de la BUP. La formación será los días 1, 2 y 3 de octubre, con inscripción previa.

Compartir