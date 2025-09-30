30 de septiembre de 2025
HACIA EL 26O
Elecciones 2025: convocan a capacitar a fiscales y apoderados en Boleta Única Papel
La Secretaría Electoral dictará jornadas presenciales y virtuales sobre el uso de la BUP. La formación será los días 1, 2 y 3 de octubre, con inscripción previa.
En el marco de las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025, la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N°1 con competencia en la provincia de Buenos Aires anunció la apertura de una convocatoria para capacitar a fiscales y apoderados partidarios en el uso de la Boleta Única Papel (BUP).
Las jornadas se desarrollarán el 1, 2 y 3 de octubre, con modalidad presencial en La Plata y también virtual a través de Zoom. Los cupos son limitados: hasta 50 personas por encuentro en la sede de la Secretaría Electoral —calle 8 entre 50 y 51, 1° piso— y hasta 500 participantes en formato online.
La inscripción debe realizarse previamente en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral, seleccionando el distrito Buenos Aires y el curso correspondiente: “Presencial – Partidos Políticos BUP” o “Virtual – Partidos Políticos BUP”.
Desde el juzgado se solicitó a los apoderados y responsables partidarios que den amplia difusión a esta convocatoria entre sus equipos de trabajo, con el fin de asegurar una correcta preparación de los fiscales que participarán en los próximos comicios.
El lugar en el que se realizarán las capacitaciones será en la sede de la Secretaría Electoral de la Provincia de Buenos Aires (calle 8 entre 50 y 51, 1° piso, La Plata). Las fechas dispuestas son: 1, 2 y 3 de octubre de 2025 desde las 10 con modalidad presencial y virtual (Zoom).