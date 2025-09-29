29 de septiembre de 2025
RECLAMOS
Se picó en Nueve de Julio: productores protestaron en el municipio por caminos anegados
En el distrito gobernado por María José Gentile se vivieron horas de tensión luego de que productores agropecuarios ingresaron al despacho del secretario de Gobierno para cuestionar por las inundaciones en los caminos rurales
Los productores agropecuarios de Nueve de Julio llegaron hasta el punto máximo de hartazgo por la situación de los campos bonaerenses y sus inundaciones. Tal es así que durante esta jornada se vivió un episodio de suma tensión con los dirigentes cercanos a la intendenta María José Gentile.
Un grupo de productores, transportistas y vecinos, varios de ellos pertenecientes a la localidad de Carlos María Naón, se congregaron esta mañana frente al palacio municipal para exigirle al gobierno local que tome medidas relacionadas al mal estado de los caminos rurales y los campos anegados. Según datos que revelaron los productores agropecuarios, hay más de un millón de hectáreas inundadas en toda la provincia de Buenos Aires.
Las imágenes muestran que hubo una importante quema de cubiertas y tablones en las puertas de la municipalidad de Nueve de Julio, debido a la falta de respuestas por parte de las autoridades tanto locales como de la provincia de Buenos Aires.
La situación continuó caldeándose debido a que un grupo de manifestantes logró ingresar al palacio municipal, y mantuvo un intercambio furioso con el secretario de Gobierno Federico Aranda. Allí, un productor agropecuario le recriminó la poca acción del municipio y a los gritos lo cuestionó por estar “todo el día tomando mate”.
Según indicaron los manifestantes, el reclamo se origina con el anegamiento de caminos rurales que dificulta el acceso a los establecimientos, impide la salida de la producción y complica seriamente las tareas diarias en el campo.
Con el correr de las horas comenzó a circular un video en redes sociales donde un productor fue contundente al sentenciar que “les quedó grande el municipio” y pidió que abandonen los cargos municipales.
En otro fragmento, el productor rural sentenció: “No jueguen con los seres humanos. Me llenaron el campo de agua, los autoricé, pusimos plata. Yo no te vine nunca a molestar porque allá no me atendían. Yo les autoricé limpiar el agua de arriba para abajo, me enojé con mi hermano. ¿Decíme que hizo? están todo el día tomando mates: Vayansé a la mierda, les quedó grande la intendencia”.
Pese a que Nueve de Julio es uno de los municipios bonaerenses que está en emergencia agropecuaria, los productores se cansaron de las nulas respuestas por parte del gobierno municipal. Eso se vio reflejado en las urnas durante la última elección, ya que la lista oficialista de María José Gentile (que ingresó a la intendencia por el PRO pero jugó con Somos Buenos Aires” metió solamente un concejal en la última contienda electoral y el triunfo quedó en manos de La Libertad Avanza.
Pese a que se conformó una mesa de trabajo para atender los reclamos del sector agropecuario, la situación continúa siendo crítica y terminó de explotar con este fuerte reclamo de los productores.