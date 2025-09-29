Volver | La Tecla Informe Especial 29 de septiembre de 2025 CASAS DE FUEGO

Por Sebastián Lalaurette

La guerra por las viviendas

El enfrentamiento entre Milei y Kicillof tiene a las viviendas como víctimas colaterales. La Nación desmanteló todos los programas y quiere que le devuelvan el dinero que puso.

