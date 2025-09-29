Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de septiembre de 2025 CONFERENCIA

Triple crimen en Varela: el gobernador habló de “narcofemicidio” y pidió acción nacional

En conferencia de prensa, tras el crimen que conmocionó a Florencio Varela, el gobernador Axel Kicillof exigió el esclarecimiento inmediato y lamentó el nivel de violencia y sadismo. "Hemos sido testigo de un hecho estremecedor", sentenció

