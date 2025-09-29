29 de septiembre de 2025
CONFERENCIA
Triple crimen en Varela: el gobernador habló de “narcofemicidio” y pidió acción nacional
En conferencia de prensa, tras el crimen que conmocionó a Florencio Varela, el gobernador Axel Kicillof exigió el esclarecimiento inmediato y lamentó el nivel de violencia y sadismo. "Hemos sido testigo de un hecho estremecedor", sentenció
En una nueva conferencia de prensa, con presencia del Gobernador, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, repasó los resultados del escrutinio definitivo de las Elecciones Bonaerenses. "El resultado definitivo en la provincia de Buenos Aires, cuando uno toma la sumatoria de votos de la categoría legisladores, es el siguiente: hubo una participación del 61% del padrón, nuestra fuerza política, Fuerza Patria, sacó el 47,4% de los votos, y después viene La Libertad Avanza, con el 33,8%, una diferencia de 13,6% en el total de la provincia", afirmó Bianco.
“En más de 8 millones de votos hubo solo 11 infracciones”, destacó Bianco. “Fue la elección en la que cuyos resultados estuvieron más rápidos en la historia. El escrutinio definitivo también resultó sin ningún inconveniente”, agregó.
Triple crimen de Florencio Varela
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, envió sus condolencias a las familias de las víctimas del triple crimen que conmocionó a Florencio Varela y criticó las acusaciones lanzadas en medio del dolor.
“La verdad, hemos sido testigos de un hecho estremecedor. Estamos todos conmocionados por esto y, por supuesto, nada —absolutamente nada— explica ni justifica el nivel de violencia y sadismo que se ha cometido”, afirmó.
Kicillof fue categórico: “Nosotros vamos a hablar de un narcofemicidio”, dijo, marcando la dimensión del crimen.
Además, el mandatario señaló que el narcotráfico es un fenómeno internacional y, por su naturaleza interjurisdiccional, “un hecho federal”. “Es absurdo pensar que se puede resolver de un lado u otro de la General Paz sin el concurso de la Justicia federal o de las fuerzas federales”, advirtió.
En un mensaje directo a la Casa Rosada, Kicillof reclamó: “Le pido al presidente que convoque a los gobernadores a una mesa nacional de trabajo. Este es un problema internacional que afecta a todo el país. No hay que hacer campaña con esto, no hay que hacer marketing con esto. Entiendo que la ministra es candidata, no me importa. Lo que pedimos, por enésima vez, es coordinación nacional y liderazgo del Presidente de la Nación”.
Kicillof advirtió que “donde el Estado está ausente y faltan oportunidades para los pibes y pibas, crece el narco”. Y reclamó un “Estado presente con inversión pública, educación, salud y seguridad”.
Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, calificó el crimen como “la violencia narco en su máxima expresión, con sadismo y crueldad sobre el cuerpo de tres mujeres”. Detalló que el objetivo de la organización era simular que las víctimas estaban desaparecidas y que la transmisión en vivo del asesinato fue para fortalecer el liderazgo del jefe narco.
Alonso confirmó la detención de los responsables logísticos, de quienes limpiaron la escena y de quienes cavaron el pozo donde se hallaron los cuerpos, y advirtió: “Lo que está claro acá es cómo funciona el narcotráfico”.
Por último, Alonso advirtió que Argentina tiene “un serio problema” en la vigilancia de las fronteras. “Nuestro país tiene el nivel de homicidios más bajo de la región, eso da cuenta del rechazo a la violencia más lesiva. Pero vivimos en una región sumamente violenta”, agregó.