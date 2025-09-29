Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de septiembre de 2025 TIENE LA PELOTA

Kicillof hace oídos sordos a la oposición y reitera cuál es su prioridad en la Legislatura

Mientras algunos bloques opositores piden a viva voz retomar negociaciones para aprobar el Presupuesto antes del 10 de diciembre, en el Ejecutivo avisan que primero precisan la aprobación del proyecto de refinanciamiento de deuda. “Necesitamos la ley corta”, dijo el Gobernador.

