Atentado en Michigan: un hombre abrió fuego y quemó una iglesia mormona
El atacante, identificado como Thomas Jacob Sanford, fue abatido por la policía. Autoridades refuerzan la seguridad en templos de todo el país.
Al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque contra una iglesia mormona en Grand Blanc, Michigan. El sospechoso, identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años y exinfante de Marina, estrelló su auto contra el templo, abrió fuego con un rifle de asalto contra los feligreses y luego prendió fuego al edificio. El hecho ocurrió durante el servicio dominical.
La policía respondió rápidamente al llamado y, tras un enfrentamiento armado, abatió al atacante a los pocos minutos del tiroteo. Las autoridades confirmaron que Sanford utilizó un acelerante, probablemente gasolina, para provocar el incendio, y advirtieron que aún temen encontrar más víctimas entre los escombros. Feligreses actuaron con valentía al proteger a los niños durante el caos.
El ataque generó una fuerte condena política y social. El presidente Donald Trump calificó lo sucedido como “horrendo tiroteo”, mientras que la fiscal general Pam Bondi y el vicepresidente J. D. Vance pidieron orar por las víctimas. El director del FBI, Kash Patel, anunció que más de 100 agentes federales fueron desplegados para colaborar con la investigación.
La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, aseguró que seguirá de cerca la situación y remarcó que la violencia en lugares de culto es inaceptable. En tanto, ciudades como Nueva York y Los Ángeles reforzaron la seguridad en templos religiosos para prevenir posibles ataques similares. Las autoridades aún investigan los motivos detrás de la tragedia.