El Conurbano habla por las urnas: la nueva advertencia de una sociedad rota

Las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires le dieron un baño de realidad ay el cachetazo que le propinó gran parte del electorado todavía se siente. La abrumadora diferencia que elle sacó a los libertarios en elabrió interrogantes sobre los motivos del triunfo de una alternativa que en 2023 fue rechazada tras el fracaso estrepitoso del Frente de Todos. Quiénes hablaron en las urnas, en qué situación se encuentran y a quién le enviaron el mensaje en medio de una crisis económica, social y política.El escrutinio marca queobtuvo 47,28 % (3.820.119 votos) contra 33,71% de(2.723.710 votos) en todo el territorio bonaerense. Las diferencias más abultadas las sacó el oficialismo en la Primera, Tercera y Octava sección, regiones en las que se emplaza elEldio a conocer un trabajo realizado sobre el porcentaje de votos de LLA y FP según pobreza por circuito electoral en el Conurbano Bonaerense. En concreto, la alternativa puesta en pie por Milei a la que se sumó gran parte del PRO y otros sectores reaccionarios obtuvo menos de 10% en los sectores con mayores niveles de carencias, mientras que en lugares donde abundan los countries cosechó el 80%. Por su parte, el peronismo se hizo fuerte en zonas en las que las necesidades abundan en gran parte de las personas y superó el 75%.Para comprender el gráfico,, mantuvo un extenso diálogo con. El doctor en sociología analizó los datos que difundieron y los contextualizó en base a los trabajos que realizaron previamente.El investigador fue un poco más atrás en el tiempo y sostuvo que “nuestra hipótesis, la que ha trabajado sobre todo, es que en el 2015 cuando gana Cambiemos, por ejemplo, gana tratando de hacer pie en este territorio utilizando referentes políticos territoriales del propio peronismo que apoyaban a Cambiemos. Esa alternativa se desarmó y el esfuerzo de Milei fue captar voto popular, distinto del anterior”.“En el, en las elecciones, nosotros estudiamos cómo son los votos por circuito electoral dentro de los distintos partidos del Conurbano y ordenando esos circuitos electorales por el, utilizando un índice de calidad de vida”, agregó. En ese sentido, recordó que “lo que veíamos es que. Cuando hicimos algunas encuestas entre los jóvenes de los barrios populares, antes de las elecciones, nos sorprendía ver jóvenes pobres manifestándose en un porcentaje importante, arriba del 30 por ciento, que votaban a Milei”.“Lo que vimos es un esfuerzo de la derecha, no tanto a través de los referentes territoriales, sino más”, completó.Luego, Hernández se acercó un poco más acá en el tiempo y manifestó: “En las últimas elecciones en el Conurbano eso que había logrado ser relativamente exitoso para el mileismo en el 2023 se invirtió.r. Es decir, la curva va desde los más ricos, donde tienen porcentajes altos de población y a cuando uno va a los circuitos electorales pobres o medio-bajos ha perdido esos votos”.Asimismo, indicó que “es una curva que”. En cuanto a Fuerza Patria, expresó que “el peronismo vuelve a ser, casi con los mismos valores o la misma tendencia anterior, el partido que representa a las clases media-baja y baja”.“Entonces, esa es la transformación para nosotros.. Esa es nuestra lectura de eso”, sentenció.Más adelante, sobre los motivos por los cuales se produce esa toma de decisiones en las urnas, analizó: “Para nosotros se mezclan varios planos de explicación posible. Uno es que. La gente lo que veía era no sólo el tema de la inflación, de la desestabilización de su propia vida a partir de ingresos que no podía saber cuántos eran y cuántos iban a ser, para dibujar expectativas, sino también un deterioro muy fuerte en los servicios que recibe la gente y eso es un proceso secular que viene de antes. Es tan grave la inflación como ver la escuela deteriorarse para muchos de los sectores”.A su vez, dijo que “la situación económica no mejoró en términos concretos, uno puede decir la inflación es un indicador de un conjunto de cosas, no sólo que baje la inflación es importante sino que yo pueda comprar las cosas necesarias, que yo tenga que tenga mejores servicios, que todo eso es lo que busca”. En esa línea, afirmó: “Pasaron dos años y las expectativas esas se frustraron. Entonces”.Hernández también puso el ojo en la oposición y particularmente en el peronismo, sobre cómo pueden decodificar el mensaje en las urnas. “Un análisis más de largo plazo que estamos haciendo, es que”, evaluó.“El peronismo en las primeras décadas con la experiencia kirchnerista produjo crecimiento, amplió el acceso al trabajo, a un trabajo todavía muy precario, no con los mismos derechos de integración, y no logró revertir el debilitamiento de los servicios.. Entonces todavíapor esta razón”, sostuvo.Sobre las formas en las que se puede pensar en propuestas para interpretar esas demandas, el investigador aseveró: “Eso no se arregla con redes ni con discursos, se arregla con hechos, con servicios, con trabajo, con ingresos más o menos estables.. Hoy en día me parece quey sí una interpelación al peronismo para decirle, o a los gobiernos más nacional populares o lo que sería la centro izquierda, para que formulen un mensaje, pero me parece que eso no está todavía resuelto”.Finalmente, Hernández concluyó: “Es un desafío a la oposición para ver si articula una invitación sostenible a los sectores populares que todavía están heridos y en duda con eso. Yo creo que sería un error para la oposición pensar que esto es una apuesta que pasa por ellos.”.

Eldio a conocer que la pobreza alcanzó al 31,6% de las personas y al 24,1% de los hogares en los 31 principales aglomerados urbanos del país durante el primer semestre de 2025. No obstante, la difusión de las cifras no estuvo exenta de polémicas y hubo quienes salieron a cuestionar la veracidad de los mismos.Los números oficiales sostienen que, mientras que dentro de ese total 2.051.984 personas se encuentran en situación de indigencia, el 6,9% de la población.En el. Desde el pico del primer semestre de 2024, luego del salto devaluatorio del inicio de esta gestión, cuando la pobreza alcanzó a 24,9 millones de argentinos, 9,9 millones habrían salido de esa situación.Asimismo,. Según el organismo, en el Conurbano viven 13.109.295 de personas, de las cuales 4.626.948 son pobres y otros 1.154.878 se encuentran bajo la línea de la indigencia.Respecto del, la pobreza descendió 6,5% en las personas y 4,5% puntos en los hogares. Se registró que 38,1 de las personas eran pobres, el 28,6% de los hogares. La indigencia mostró una reducción de 1,3% en personas y 0,8% en hogares. Es que se había informado de que el 8,2% de la población estaba en la indigencia, 6,4% de los hogares. En el primer semestre del año pasado, primero de la gestión de Milei, el 52,9% de las personas eran pobres, y el 18,1%, indigentes.Desde el, lanzaron: "Es importante diferenciar entre el fenómeno de la pobreza y su instrumento de medición. En contextos de alta volatilidad, tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa. Un análisis más cuidadoso de la serie estadística oficial sugiere que,”.“En consecuencia, y sin desconocer que se evidencian mejoras,. Para corregir parte de este sesgo en la evolución de los indicadores de pobreza, el INDEC debería acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas”, añadieron.Finalmente, expresaron: “Solo así se podrá contar con indicadores más consistentes que den cuenta de los logros, pero que también puedan representar más claramente laen la Argentina”.El relato de que el esfuerzo escolar y laboral garantiza un futuro mejor se resquebraja entre los jovenes de barrios populares. La investigación llamada, elaborado por el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y Fundar, muestra que esa expectativa, históricamente vinculada al ascenso social, ya no es compartida por la mayoría.El relevamiento realizado por—basado en 600 encuestas y 47 entrevistas en profundidad a chicos y chicas de entre 16 y 24 años del Área Metropolitana de Buenos Aires— concluyó que apenas un 40% todavía cree que estudiar y trabajar puede abrir oportunidades, aunque lo hace con incertidumbre. Otro 20% reduce sus aspiraciones al mínimo y el 40% restante vive sin horizonte:, dijo uno de los entrevistados.Las experiencias familiares aparecen como un factor clave y, en muchos casos, los jovenes crecieron sin el acompañamiento de un adulto.. En tanto, la falta de cuidado también se asocia a entornos marcados por la violencia, el consumo y la cárcel.En el documento se detalló: “El consumo problemático y el delito, además, se reproducen intergeneracionalmente.. Lara (20 años) cuenta que su madre cayó presa por narcotráfico cuando ella tenía 16 años y que, desde entonces, ejerce la prostitución: ‘El trabajo en la calle me acercó a la droga. Es lo peor. Mi vida es un fracaso’”.En tanto,y se remarcó que el 57% de los jovenes entre 19 y 24 años no terminó el secundario. Las principales causas de abandono son la necesidad de trabajar y la paternidad o maternidad temprana. También inciden las adicciones y la violencia en las aulas.La droga y el delito forman parte del paisaje cotidiano en los barrios. Joaquín, de 20 años, lo expresó: “Corre mucho la droga.. Cuando en la calle sale una changa es, ‘¿te pago con droga o te pago con plata?’”. La encuesta sostuvo que la mitad de los que participaron consume o consumió drogas y el 43% dijo tener conocidos que venden.Ante este panorama, algunos encuentran refugio en. Sin embargo, estos espacios son pocos y cuentan con escasos recursos para contener a la población juvenil.Al respecto,le dijo a este medio: “Ves un porcentaje muy importante de pibes y pibas que ven en el consumo o en actividades más delictivas, salir a robar o cuestiones así, un modo de vida frente a una alternativa que no me ofrece nada.. A todos estos pibes cuando les preguntás por quién votaron, qué piensan de la política, y ven que a ellos no les ayudó nada, que ellos están solos”.“Esa frustración es la que a veces no va a votar y a veces dice: ‘bueno, le vamos a pegar un poquito a Milei, vamos a votar al peronismo o a la oposición’, pero insisto,”, consideró.En cuanto a las dinámicas familiares, el investigador contó: “. Es decir, que no tienen cómo sostener el día a día, que en general son madres con varios pibes, que no tienen cómo seguirlos. Vemos pibes que a los 17, 18 años ya se arreglan solos porque no aceptan depender de la familia porque están los hermanitos, que en todo caso son los que hay que cuidar y priorizar”.“Y tenemos barrios ocupados, donde n. Hay clubes y centros comunitarios, pero son muy pocos en relación a esto”, describió.Luego, sobre los sectores con mayores ingresos, el doctor en sociología resaltó: “tienen más familias tradicionales con papá, mamá, dinámica familiar., en donde tienen acceso a danza, a un club, inglés. O sea, los espacios donde los chicos adquieren el capital necesario para soñar el futuro. Son dos países.“Entonces,”, concluyó.