Jorge Taiana: "Están hipotecando nuestro futuro como país"
El ex-ministro de Defensa de la Nación y actual candidato a diputado nacional por Fuerza Patria arremetió contra el gobierno y criticó fuertemente sus políticas económicas.
Compartir
Con aires de campaña, el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, criticó duramente al gobierno en materia de políticas económicas.
En una nota de opinión publicada en el diario La Verdad de Junín, Taiana aseguró que Milei y Caputo, ministro de Economía, utilizan el estado para "promover estafas que benefician a unos pocos y perjudican a la mayoría de los argentinos".
Sosteniendo que la quita de retenciones fue una estafa para los pequeños productores, el candidato también hizo eco de las polémicas económicas que han marcado la gestión de Milei: "no hay plata para los discapacitados, los jubilados, el Garrahan, ni para las universidades públicas, pero sí para que el Estado le regale más de 1.500 millones de dólares a las grandes cerealeras para mantener el actual esquema cambiario durante el proceso electoral".
Además, aseguró que la principal política económica de la gestión de Milei es el "endeudamiento con el único objetivo de garantizar los negocios financieros de sus amigos".
En uno de los puntos más destacados del texto, Taiana hizo referencia a la relación que mantiene Argentina con Estados Unidos, a la política de "endeudamiento serial" que mantiene la gestión libertaria y cómo afectaría en un futuro: "está hipotecando nuestro futuro como país, en especial el de las nuevas generaciones que deberán enfrentarse a una deuda impagable y a las condicionalidades que quieran imponer los acreedores".
"Hoy en defensa del campo y del desarrollo argentino, tenemos la obligación de alzar la voz para denunciar y frenar una nueva estafa del Gobierno de Milei", sentenció al final de la nota.
Con la carrera hacia octubre ya en marcha, comienzan a verse las primeras expresiones de campaña. El espacio que nuclea a las principales vertientes del peronismo, Fuerza Patria, buscará repetir el resultado que obtuvo en la provincia de Buenos Aires.
En esa línea, durante este fin de semana, presentaron un nuevo spot que en el cual Taiana convoca a estar "unidos para cambiar el rumbo" y "construir otra Argentina".