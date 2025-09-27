27 de septiembre de 2025
LA TECLA MAR DEL PLATA
Suspendido el acto de Javier Milei en Mar del Plata: incertidumbre en la agenda libertaria
El Presidente tenía previsto encabezar un encuentro proselitista el próximo sábado 4 de octubre, organizado por Guillermo Montenegro y Alejandro Carrancio. La actividad fue suspendida y todavía no hay nueva fecha confirmada.
El desembarco de Javier Milei en Mar del Plata, anunciado para el sábado 4 de octubre, quedó en suspenso. El acto proselitista, que iba a tener al Presidente como orador central en el marco de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, fue suspendido y aún no se definió si habrá una reprogramación.
La organización estaba a cargo del intendente Guillermo Montenegro, recientemente electo senador bonaerense, y del referente libertario Alejandro Carrancio, candidato a diputado nacional y vicepresidente de La Libertad Avanza en la Provincia. Ambos dirigentes locales habían tomado el evento como una oportunidad clave para reforzar su sintonía con la Casa Rosada y mostrar peso político en la recta final de la campaña.
La suspensión genera suspenso dentro de la estrategia libertaria en territorio bonaerense, ya que Mar del Plata había sido elegida en distintas ocasiones como escenario de alto valor político y económico para Milei: desde reuniones con empresarios hasta actos partidarios y visitas personales.
Por ahora, no hay confirmación oficial sobre una nueva fecha ni sobre si Milei mantendrá su visita a “La Feliz” antes de los comicios legislativos. El vacío en la agenda abre especulaciones sobre los próximos movimientos y estrategias del oficialismo libertario en la provincia más disputada del país.