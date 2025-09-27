Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de septiembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Suspendido el acto de Javier Milei en Mar del Plata: incertidumbre en la agenda libertaria

El Presidente tenía previsto encabezar un encuentro proselitista el próximo sábado 4 de octubre, organizado por Guillermo Montenegro y Alejandro Carrancio. La actividad fue suspendida y todavía no hay nueva fecha confirmada.

