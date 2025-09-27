Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de septiembre de 2025 ESCRUTINIO DEFINITIVO

No hubo hazaña: el peronismo metió tres bancas por la Séptima y tendrá mayoría

Pese al reclamo de La Libertad Avanza, Fuerza Patria se quedó con todas las bancas que se ponían en disputa por la Séptima sección electoral.

