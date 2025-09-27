27 de septiembre de 2025
ESCRUTINIO DEFINITIVO
No hubo hazaña: el peronismo metió tres bancas por la Séptima y tendrá mayoría
Pese al reclamo de La Libertad Avanza, Fuerza Patria se quedó con todas las bancas que se ponían en disputa por la Séptima sección electoral.
El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires terminó de confirmar el triunfo de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza por más de trece puntos. Este resultado le permitió al peronismo conversar la primera minoría en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, La Libertad Avanza había alzado la voz reclamando que se cuenten nuevamente los votos de la Séptima sección electoral, donde el espacio de Javier Milei estuvo muy cerca de llegar al piso para meter un senador por dicha sección.
De acuerdo a los datos arrojados en el escrutinio provisorio, La Libertad Avanza cosechó el 32.84% de los votos y el piso para meter un legislador era del 33.33%. Es por esto que el primer candidato seccional del espacio violeta, Alejandro Speroni, había confirmado que iban a recurrir al escrutinio definitivo para terminar de confirmar el resultado final en una de las secciones más pequeñas de la provincia de Buenos Aires.
Cabe recordar que Alejandro Speroni cumplía funciones en la subsecretaria Legal y Administrativa del ministerio de Economía que lidera Luis Caputo. El excandidato había presentado la renuncia a su área antes de la elección para enfocarse de lleno en la campaña electoral. “La estamos peleando porque la diferencia es de menos de 0,5% puede haber errores”, había dicho el dirigente de la Séptima, que debía revertir un total de 752 votos para lograr ese tan ansiado 33.33% que no pudieron conseguir en la elección del domingo 7 de septiembre.
Durante la jornada de viernes, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires publicó los resultados del escrutinio definitivo, que se desarrolló durante dos semanas en el Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata. En los números finales, La Libertad Avanza aumentó el porcentaje de votos en la Séptima sección, pero no le alcanzó para meter un senador.
De acuerdo a los resultados, La Libertad Avanza cosechó el 32.94% de los votos, un total de 50.927 y no pudo alcanzar el ansiado 33.33% para obtener una banca más en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, los tres senadores que se ponían en disputa por la Séptima sección electoral los ganó Fuerza Patria. Los dirigentes que ingresarán a la Cámara Alta bonaerense son María Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz.
Con este resultado, el peronismo bonaerense logró el objetivo de conseguir la mayoría en la Cámara de Senadores. De esta manera, Fuerza Patra tendrá quorum propio con 24 de las 46 bancas del Senado. La Libertad Avanza será la principal oposición con 11 legisladores, el PRO tendrá 5 bancas, Somos Buenos Aires 2, UCR-Cambio Federal tendrá 1, mientras que las tres bancas restantes pertenecen a Unión y Libertad.
Cabe recordar que Fuerza Patria tuvo una elección arrolladora, ganó en seis de ocho secciones electorales y consiguió la mayoría en la Cámara de Senadores y continuar como la primera minoría en Diputados.