Los detenidos por el triple crimen se negaron a declarar y seguirán en prisión

Cuatro personas se encuentran detenidas por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara. En la etapa de declaración indagatoria, los implicados se negaron a hablar. Hubo disturbios en el velorio de las víctimas

