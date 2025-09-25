25 de septiembre de 2025
JUDICIALES
Los detenidos por el triple crimen se negaron a declarar y seguirán en prisión
Cuatro personas se encuentran detenidas por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara. En la etapa de declaración indagatoria, los implicados se negaron a hablar. Hubo disturbios en el velorio de las víctimas
El aberrante crimen de las jóvenes encendió las alarmas por la avanzada de una banda narco sobre las tres mujeres que fueron encontradas en una casa de Florencio Varela. Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez fueron halladas el pasado miércoles por la madrugada en una casa de Florencio Varela y todo indica que fue un crimen organizado por una banda narco.
En medio de los rumores por una supuesta transmisión del crimen por redes sociales, hay cuatro detenidos por este hecho. Los primeros detalles que se brindaron luego de la autopsia arrojaron que las jóvenes fueron torturadas y víctimas de una banda narco. Los principales implicados pertenecen a un grupo liderado por “Pequeño J”, narcotraficante de nacionalidad peruana.
Los detenidos son Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva. Desde el mediodía fueron trasladados a la UFI N°2 de Laferrere, para realizar la declaración indagatoria ante el fiscal Gastón Dupláa. Sin embargo, ninguno de ellos brindó declaraciones y permanecerán detenidos en la DDI de La Matanza.
De acuerdo a declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, el dirigente sentenció que hubo “dos chicas que sufrieron mucho” producto de los brutales hechos que trascendieron.
A su vez, Alonso expresó: “Por otro lado, que había otras personas mirando y eso son testimonios que recogimos de diferentes personas. Creo que la situación es grave, yo creo que tenemos que comprender qué es el narcotráfico. Yo hago mucho hincapié sobre la importancia de que Argentina es el país con menos homicidios de América Latina, y eso tiene que ver con que en nuestro país este tipo de prácticas no son toleradas”.
Mientras tanto, crece la preocupación por el avance del narcotráfico en todo el suelo nacional. Durante la jornada se llevaron a cabo los velorios de las tres jóvenes asesinadas. Los mismos fueron en dos locaciones distintas y en uno de ellos hubo incidentes entre los presentes.
La hipótesis es que el crimen fue llevado a cabo por una banda liderada por el “Pequeño J” un joven de 23 años de nacionalidad peruana quien encabeza un grupo de narcotraficantes que opera en la villa porteña 1-11-14. Los primeros presuntos datos giran en torno a que se contrataron sicarios para realizar el crimen luego de un supuesto robo de dinero y drogas por parte de las jóvenes asesinadas.
Según trascendió, el crimen habría sido transmitido a través de redes sociales. según el propio ministro de Seguridad, Javier Alonso, el video habría sido lanzado para demostrarle al jefe de la banda la “evidencia de que lo la indicación de él se había concretado”.