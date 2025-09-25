25 de septiembre de 2025
ESCALOFRIANTE
Como “mensaje disciplinador”, transmitieron las torturas de las chicas en vivo por redes sociales
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que la difusión del video en TikTok e Instagram fue usada como una advertencia para integrantes de la misma organización narco.
La investigación del triple crimen de Florencio Varela sumó un dato estremecedor. Se conoció que las chicas que fueron torturadas momentos antes de ser asesinadas, fueron filmadas en vivo para un grupo selecto de 45 personas.
El fin era dar un “mensaje disciplinador” para integrantes de la misma organización narco. En uno de los videos, el presunto autor de los homicidios lanzó una frase contundente: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.
Todo comenzó cuando las jóvenes habían desaparecido el viernes pasado en La Matanza tras aceptar una propuesta de “fiesta sexual” por la que le prometieron 300 dólares a cada una.
Los informes preliminares de las autopsias describen escenas de mutilaciones y extrema violencia.
-Lara Gutiérrez: amputación de los cinco dedos de la mano izquierda antes de morir, quemaduras compatibles con cigarrillos, corte parcial en la oreja izquierda y una herida en el cuello que le seccionó la arteria carótida.
-Brenda Del Castillo: fractura de cráneo fatal, aplastamiento facial, heridas punzocortantes en el cuello y un corte transversal en el abdomen realizado post mortem.
-Morena Verri: luxación cervical y múltiples golpes en el rostro.
Por otra parte, según los forenses los fallecimientos ocurrieron entre las 3 y las 5 de la madrugada del sábado 20 de septiembre, pocas horas después de que las víctimas fueran vistas por última vez subir a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.
Al mismo tiempo, hasta el momento por el terrible crimen se encuentran detenidos cuatro sospechosos de homicidio agravado:
-Miguel Ángel Villanueva Silva de 27 años, de nacionalidad peruana.
-Iara Daniela Ibarra, de 19 años.
-Andrés Maximiliano Parra, de 18 años.
Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años.
A su vez, se realizaron allanamientos en la Villa Zavaleta (Barracas), considerada el “búnker” de la organización. Se hallaron rollos de billetes envueltos como “tubitos” de baja denominación y se constató que en la vivienda podían habitar unas 60 personas por la cantidad de viandas encontradas.
Por último, el ministro de Seguridad afirmó que que darán con el paradero del autor intelectual y con quienes se ganaron la confianza de las chicas para atraerlas a la trampa.