Como “mensaje disciplinador”, transmitieron las torturas de las chicas en vivo por redes sociales

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que la difusión del video en TikTok e Instagram fue usada como una advertencia para integrantes de la misma organización narco.

