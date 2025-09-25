Volver | La Tecla Nacionales 25 de septiembre de 2025 DE NO CREER

Un hombre irrumpió en la casa del triple crimen de Florencio Varela, robó y huyó en bicicleta

Mientras continúan las tareas de investigación en el lugar por el asesinato de las jóvenes, un ladrón ingresó a la vivienda del horror y luego huyó en bicicleta con varios objetos de la propiedad.

