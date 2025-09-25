Un hombre irrumpió en la casa del triple crimen de Florencio Varela, robó y huyó en bicicleta
Mientras continúan las tareas de investigación en el lugar por el asesinato de las jóvenes, un ladrón ingresó a la vivienda del horror y luego huyó en bicicleta con varios objetos de la propiedad.
Una situación repudiable ocurrió en horas de la mañana en la vivienda donde ocurrió el asesinato de las tres jóvenes de La Matanza. Todo comenzó cuando los medios realizaban una cobertura en vivo del hecho, cuando las cámaras captaron a un hombre ingresar a la vivienda.
El momento fue registrado por periodistas que se encontraban en el lugar. Según se observa en el video, el delincuente salió de la casa tras la llegada de un móvil televisivo, cuyo camarógrafo lo captó escapando sin apuro.
De acuerdo con información proporcionada por Todo Noticias (TN), el portón de la vivienda estaba sin llave, por lo que el hombre ingresó, robó algunos elementos y se retiró sin obstáculos.
Desde ayer que la cuadra donde está ubicado el domicilio, entre las calles Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, se convirtió en el foco de la investigación que lleva adelante el fiscal Duplaá.
El mismo llegó a esa vivienda durante la madrugada del miércoles luego de varias pistas recolectadas durante la búsqueda de las tres chicas. En el patio del lugar estaban sus cadáveres enterrados.
Hasta el momento, hay cuatro detenidos acusados del delito de homicidio agravado, identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y nacionalidad peruana; Iara Daniela Ibarra, de 19; Andrés Maximiliano Parra, de 18; y Magalí Celeste González Guerrero, de 28. Los últimos tres sospechosos de nacionalidad argentina.