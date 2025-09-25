Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de septiembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Danza de nombres en el gabinete, presupuesto 2026 y una conquista para el peronismo marplatense

La rosca de Bonifatti por un lugar, Beneito visita los pasillos de las secretarías y los cambios de diciembre encendieron el tablero del gabinete municipal. El Ejecutivo local tiene hasta el 31 de octubre para presentar la “Ley de Leyes” y hay dudas de si pedirán prórroga o buscarán aprobarlo antes del recambio. La JUP logra un hito al consolidarse como minoría en Derecho con 567 sufragios.

