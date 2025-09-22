Volver | La Tecla Nacionales 22 de septiembre de 2025 UN ALIVIO

Tras el apoyo de EEUU y la quita de retenciones, bajan todas las cotizaciones del dólar

El gobierno consiguió un poco de aire tras la baja del dólar y la abrupta caída del riesgo país. La divisa se alejó del techo de la banda luego de una de las semanas más complicadas en materia económica.

