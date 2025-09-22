Apps
Lunes, 22 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
22 de septiembre de 2025
UN ALIVIO

Tras el apoyo de EEUU y la quita de retenciones, bajan todas las cotizaciones del dólar

El gobierno consiguió un poco de aire tras la baja del dólar y la abrupta caída del riesgo país. La divisa se alejó del techo de la banda luego de una de las semanas más complicadas en materia económica.

Tras el apoyo de EEUU y la quita de retenciones, bajan todas las cotizaciones del dólar
Compartir

El anuncio del gobierno nacional respecto a la quita de retenciones tuvo su impacto en la economía y en el valor del dólar. Durante la jornada del lunes, los mercados reaccionaron de manera favorable para nuestro país y bajaron todas las cotizaciones.

Durante el inicio de este lunes, el dólar Banco Nación bajó un 3%, y se vende a $1,460 en el Banco Nación, tras un récord el viernes donde superó holgadamente los $1.500. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras la divisa minorista es negociada a $1.468,78 para la venta y a $1.409,49 para la compra.

Con el correr de la jornada, la cotización blue del dólar retrocedió a $1.475 para la venta este lunes, luego de un cierre récord el último viernes a 1.520 pesos. Además del anuncio de baja de retenciones, fue clave el respaldo del gobierno de los Estados Unidos al modelo económico llevado adelante por el presidente Javier Milei y el ministro Luís Caputo.

Otra variable favorable para el gobierno fueron los dólares financieros. Luego de haber alcanzado máximos cercanos a los $1.600, los mismos cayeron unos 100 pesos en el día. El “contado con liquidación” mediante bonos es pactado a $1.471 (-6,7%), mientras que el dólar MEP alcanza los $1.469 (-6,3%).

Todos estos indicadores son un reflejo de los aumentos de los títulos públicos en dólares en Wall Street, además de una fuerte baja del riesgo país. El mismo registró una caída de 331 puntos hasta llegar a los 1.125 puntos básicos, lo que representa una baja de 22,7% en el día. El pasado viernes esta referencia alcanzó un máximo de 1.516 puntos básicos.

Este alivio para el gobierno en materia económica se dio luego del mensaje del Tesoro de EEUU, que respaldó al Gobierno argentino y prometió ayuda financiera. “Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina”, aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. 

Este mensaje fue agradecido por el ministro de Economía de la Nación, Luís “Toto” Caputo, a través de su cuenta de X: “Gracias Secretario Scott Bessent, por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer que Argentina vuelva a ser grande”.

Por su parte, el presidente Javier Milei también manifestó su “enorme agradecimiento al Scott Bessent y al Presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos”.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

VISIONES DIFERENTES

El campo, entre la aprobación y la crítica por electoralista a la baja de retenciones

Tras el anuncio del Gobierno nacional de eliminar temporalmente las retenciones a los granos hasta el próximo 31 de octubre, diferentes organizaciones rurales marcaron su posición. Las reacciones, entre el OK y la crítica por no ser una medida definitiva.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Crisis y desgaste en el frente: crece la desaprobación de la gestión de Milei

Presupuesto 2026: Kicillof pone condiciones antes de enviarlo a la Legislatura

PBA destina $60 millones a caminos rurales en medio de fuertes reclamos

Preocupación por un avión de Ethiopian Airlines que sobrevoló La Matanza a baja altura

Kicillof cargó contra el Gobierno y sus “decisiones fundadas en mentiras y engaños”

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET