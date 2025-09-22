Volver | La Tecla Nacionales 22 de septiembre de 2025 VIRAL

Preocupación por un avión de Ethiopian Airlines que sobrevoló La Matanza a baja altura

La imagen fue tan impactante que muchos de los vecinos del conurbano salieron a la calle para filmar el paso de la aeronave, que estaba realmente cerca. Más tarde se supo que pasó a apenas 215 metros de los techos de las casas.

