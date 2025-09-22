Preocupación por un avión de Ethiopian Airlines que sobrevoló La Matanza a baja altura
La imagen fue tan impactante que muchos de los vecinos del conurbano salieron a la calle para filmar el paso de la aeronave, que estaba realmente cerca. Más tarde se supo que pasó a apenas 215 metros de los techos de las casas.
Un avión de Ethiopian Airlines sobrevoló La Matanza a baja altura y debió aterrizar de emergencia. El clip fue captado por los vecinos que, sorprendidos por el insólito hecho, decidieron filmar la situación.
La aeronave venía de San Pablo e iba con destino a Buenos Aires, pero se había declarado en emergencia por falta de combustible. Lo más preocupante de ese momento era que se desataba un fuerte temporal en gran parte del AMBA.
Según datos de Flight Radar 24, el avión sobrevoló a muy baja altura varias localidades de la provincia de Buenos Aires, como La Plata, Las Flores y Lobos. Sin embargo, el punto más bajo al suelo ocurrió en La Matanza.
Mientras los vecinos filmaban el paso del avión, los pilotos advirtieron sobre el “mínimo de combustible”y se activaron de inmediato los protocolos de seguridad de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) cuando el vuelo ET506 se acercaba a su destino.
Ante la emergencia, los equipos de salvamento y control terrestre se desplegaron de inmediato para garantizar la seguridad de la operación.
Por otra parte, es importante señalar que el aterrizaje se concretó sin mayores dificultades, y tanto los pasajeros como la tripulación estuvieron a salvo en todo momento.
Durante las maniobras finales, el aeropuerto de Ezeiza estuvo cerrado a toda operación entre las 20:55 y las 21:15, con el objetivo de brindar prioridad al aterrizaje de emergencia y facilitar la coordinación entre las autoridades aeroportuarias.
Una vez que la aeronave tocó tierra, los equipos permanecieron en apresto para intervenir ante cualquier eventualidad, aunque no fue necesario.