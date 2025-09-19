Volver | La Tecla Nacionales 19 de septiembre de 2025 AGOSTO NEGRO

US$477 millones abajo: una vez más, Argentina importó más de lo que exportó

El déficit comercial se profundiza con la apertura importadora y la caída de exportaciones: en agosto se fueron US$477 millones, y el rojo acumulado del año ya supera los US$4.000 millones, poniendo presión sobre las reservas y el plan económico del Gobierno.

Compartir