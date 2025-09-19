Apps
AGOSTO NEGRO

US$477 millones abajo: una vez más, Argentina importó más de lo que exportó

El déficit comercial se profundiza con la apertura importadora y la caída de exportaciones: en agosto se fueron US$477 millones, y el rojo acumulado del año ya supera los US$4.000 millones, poniendo presión sobre las reservas y el plan económico del Gobierno.

El saldo comercial negativo ya supera los US$4.000 millones en lo que va del año, con exportaciones en caída y un boom importador que presiona sobre las reservas del Banco Central.

La economía argentina volvió a mostrar números preocupantes en el frente externo. Según datos del Indec difundidos este jueves, en agosto el país registró un déficit comercial de US$477 millones. Es el tercer mes consecutivo con saldo negativo y consolida una tendencia que comenzó tras la asunción del Gobierno de Javier Milei.

Entre enero y agosto, el rojo acumulado ya asciende a US$4.043 millones, un giro completo respecto del mismo período de 2024, cuando la balanza había arrojado un superávit de US$5.086 millones.

Exportaciones en baja y compras en alza

El informe oficial muestra que en agosto las exportaciones cayeron un 10,6% interanual, mientras que las importaciones subieron un 19,8%. En números: el país vendió al exterior por US$5.850 millones, pero compró por US$6.327 millones.

El retroceso exportador afectó a todos los rubros: productos primarios (–14,1%), manufacturas agroindustriales (–13,6%), combustibles (–17,7%) e industriales (–1,8%). Los principales envíos fueron harinas y pellets de soja, maíz, petróleo crudo y vehículos, todos con precios y cantidades menores a los de 2024.

Del lado de las compras, en cambio, se destacaron los aumentos en combustibles y lubricantes (83,7%), bienes de capital (29,6%) y bienes de consumo (31,9%). Entre los productos más importados figuran gasoil, naftas, autos, celulares y maquinaria agrícola.

Desde diciembre, el Gobierno había apostado a los llamados “superávit gemelos” —fiscal y externo— para estabilizar la economía. Pero la apertura irrestricta de importaciones y la caída de precios internacionales golpearon los planes oficiales.

El saldo negativo de agosto se suma a los déficits de junio (US$649 millones) y julio (US$515 millones). Si la tendencia continúa, 2025 podría cerrar con el peor resultado comercial desde 2018, en plena corrida cambiaria y con un acuerdo vigente con el FMI.

El rojo comercial implica pérdida de divisas, presión sobre las reservas del Banco Central y un mayor riesgo para el equilibrio cambiario, aún bajo cepo. Además, deja al Gobierno frente a un dilema: mantener la apertura para abaratar costos y precios internos o volver a regular el comercio exterior para frenar la salida de dólares.

Por ahora, los números muestran que el ajuste interno no trajo equilibrio externo: la Argentina sigue gastando más de lo que gana en el mundo, una dinámica que, en una economía bimonetaria, siempre termina pasando factura.

