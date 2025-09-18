Volver | La Tecla Nacionales 18 de septiembre de 2025 EN CRISIS

Presupuesto 2026: las claves y los puntos débiles del proyecto del Gobierno nacional

Un estudio dio a conocer sus cuestionamiento a la iniciativa que presentó el presidente Javier Milei. La proyección de la inflación, el valor del dólar y la profundización del ajuste, bajo la lupa.

