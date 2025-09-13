Rusia creó una vacuna para curar el cáncer: cómo funciona
El tratamiento fue creado por el Instituto Gamaleya en colaboración con centros de oncología del país y se basa en tecnología de ARN mensajero (mRNA), la misma utilizada durante la pandemia para combatir el COVID-19.
Compartir
Una nueva vacuna para combatir el cáncer fue creada en Rusia y revoluciona el mundo de la medicina. En las últimas horas se confirmó el avance médico que promete salvar cientos de vidas.
Esta vacuna no representa una cura definitiva, pero representa una nueva estrategia terapéutica: entrenar al sistema inmunológico para detectar y eliminar células tumorales de manera específica.
A diferencia de las vacunas tradicionales, esta nueva fórmula no busca prevenir la enfermedad, sino tratarla. Se trata de una vacuna terapéutica personalizada, diseñada en función del perfil genético del tumor de cada paciente.