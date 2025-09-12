Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de septiembre de 2025 TRIUNFO

Tras denunciar por estafa a ex funcionarios, intendente recupera materiales para viviendas

La Justicia dio la razón al alcalde de Castelli, Francisco Echarren (Fuerza Patria), quien demandó a dos ex colaboradores del municipio y a una empresa por incumplimiento en la entraga de 28 techos destinados a un barrio del distrito.

