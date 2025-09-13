Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de septiembre de 2025 FINAL INCIERTO

Escrutinio definitivo: los municipios que pelean a palo a palo y la disputa en el Senado

La Junta Electoral bonaerense comenzó con el recuento de votos tras la elección provincial y hay expectativas sobre el final en varios distritos. Qué puede pasar en la Séptima Sección.

