Sábado, 13 septiembre 2025
13 de septiembre de 2025
DESPEDIDA EMOTIVA

La viuda de Charlie Kirk le dedidó un sentido posteo en redes para darle el último adiós

Erika Kirk habló por primera vez después del asesinato de su esposo, ocurrido el miércoles en la Universidad de Utah Valley en Estados Unidos. "Por toda la eternidad llevará la gloriosa corona del mártir", dijo la mujer

Compartir

La muerte de Charlie Kirk conmocionó a todos los ciudadanos estadounidenses. Su crimen ocurrió a plena luz del día, mientras se encontraba en la Universidad de Utah.

Donald Trump aseguró que, en las últimas horas, pudieron dar con el autor del crimen y puesto a disposición de las autoridades policiales. Vale recordar que el activista ultraderechista era muy querido por el mandatario y su fallecimiento lo afectó profundamente.

En ese sentido, recientemente se conocieron las primeras imágenes de la esposa de Charlie Kirk despidiendo a su esposo, acompañada de familiares y amigos cercanos que le dieron el último adiós.

En los primeros segundos, Erika agradeció a las personas que trabajaron para capturar al sospechoso. Habló de asistencia "heroica" de quienes intentaron salvar a Charlie Kirk en los minutos posteriores al disparo.

"Mi corazón está con todos los empleados de mi marido, que perdieron a un amigo y un mentor", añadió. Hubo una mención especial para JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

"Le rindieron honor a mi esposo al devolverlo a casa", dijo. Y también un mensaje directo para Donald Trump: "Mi marido lo quería. Y él sabía que usted lo quería también. Fue fantástica su amistad, lo apoyó tanto".

Sobre la muerte de Charlie Kirk, sostuvo que "hace dos días él se reunió con el Salvador". En la misma sintonía, siguió: "Ahora y por toda la eternidad estará al lado de su Salvador, llevando la gloriosa corona del mártir".

Recordó que "Charlie amaba la vida, amaba su vida, amaba a Estados Unidos, a sus hijos y a mí". Añadió que el activista "fue el padre perfecto, el marido perfecto".

Link de la publicación de Erika Kirk: https://www.instagram.com/p/DOhq3UBEd6l/?img_index=11&igsh=emc5dTkxbnZqYmpq

Incluso deslizó que Charlie "siempre decía que si se presentaba a las elecciones, su máxima prioridad sería revitalizar la familia estadounidense".

"Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, fe y amor misericordioso de Dios. Pero todos ellos deberían saber esto: si antes pensaban que la misión de mi marido era poderosa, no tienen ni idea de lo que acaban de desatar en todo este país, en este mundo. No tienen ni idea del fuego que han encendido en esta esposa, los gritos de esta viuda resonarán en todo el mundo como un grito de guerra", sentenció.



 

