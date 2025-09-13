La viuda de Charlie Kirk le dedidó un sentido posteo en redes para darle el último adiós

En los primeros segundos, Erika agradeció a las personas que trabajaron para capturar al sospechoso. Habló de asistencia "heroica" de quienes intentaron salvar a Charlie Kirk en los minutos posteriores al disparo.





"Mi corazón está con todos los empleados de mi marido, que perdieron a un amigo y un mentor", añadió. Hubo una mención especial para JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos.



"Le rindieron honor a mi esposo al devolverlo a casa", dijo. Y también un mensaje directo para Donald Trump: "Mi marido lo quería. Y él sabía que usted lo quería también. Fue fantástica su amistad, lo apoyó tanto".





Sobre la muerte de Charlie Kirk, sostuvo que "hace dos días él se reunió con el Salvador". En la misma sintonía, siguió: "Ahora y por toda la eternidad estará al lado de su Salvador, llevando la gloriosa corona del mártir".

Recordó que "Charlie amaba la vida, amaba su vida, amaba a Estados Unidos, a sus hijos y a mí". Añadió que el activista "fue el padre perfecto, el marido perfecto".



Incluso deslizó que Charlie "siempre decía que si se presentaba a las elecciones, su máxima prioridad sería revitalizar la familia estadounidense".