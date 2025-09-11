Volver | La Tecla Nacionales 11 de septiembre de 2025 INVESTIGACION

El FBI pidió colaboración ciudadana para esclarecer el asesinato de Charlie Kirk

La búsqueda del responsable del ataque que terminó con la vida del activista ultraderechista se mantiene abierta y sin avances significativos, a más de 24 horas después del tiroteo mortal ocurrido en un evento universitario en Utah.

