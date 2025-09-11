11 de septiembre de 2025
INVESTIGACION
El FBI pidió colaboración ciudadana para esclarecer el asesinato de Charlie Kirk
La búsqueda del responsable del ataque que terminó con la vida del activista ultraderechista se mantiene abierta y sin avances significativos, a más de 24 horas después del tiroteo mortal ocurrido en un evento universitario en Utah.
Hasta el momento, se desconoce el paradero del asesino de Charlie Kirk, el activista ultraconservador que fue asesinado durante un evento universitario.
En ese marco, el FBI y las autoridades estatales insistieron en la necesidad de la colaboración ciudadana, luego de liberar a dos personas detenidas como sospechosas y confirmar que ningún individuo permanece bajo custodia.
“Cualquier persona con información, fotos o videos del incidente puede ayudar al FBI a obtener más respuestas enviando archivos”, indicó el organismo en un comunicado realizado en X (antes Twitter).
Tras la investigación, el Departamento de Seguridad Pública de Utah (DPS, por sus siglas en inglés) reconoció la gravedad del ataque y precisó en un comunicado: “Se cree que el tiroteo fue un ataque intencionado”.
“Se cree que el tirador disparó desde el techo de un edificio hacia el lugar del acto público en el patio estudiantil. No se pueden proporcionar aclaraciones adicionales para proteger la integridad de la investigación”. El DPS lidera las pesquisas en conjunto con el FBI, el fiscal del condado de Utah, la oficina del sheriff del condado y agencias policiales locales.
El caso conmocionó a toda la comunidad y generó repercusión nacional, desde mensajes del presidente de Estados Unidos hasta expresiones de líderes republicanos y demócratas que coincidieron en condenar la violencia e instaron a reforzar la seguridad.