Cómo funciona Maldi-Bot, la IA que ayuda a detectar bacterias

Un grupo de científicos argentinos desarrolló esta novedosa herramienta de inteligencia artificial que da respuestas claras en español y es accesible desde cualquier celular o computadora.

