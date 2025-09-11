Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de septiembre de 2025 ANALISIS

Tras el triunfo llega el desafío de cantar las nuevas canciones

El consultor político Hernán Reyes analizó el escenario poselectoral y afirmó que Axel Kicillof emergió como el principal vencedor, al imponerse tanto sobre Javier Milei como sobre el kirchnerismo. También advirtió sobre los desafíos que enfrenta el gobernador bonaerense hacia 2027 y los errores estratégicos del oficialismo libertario.

