Jueves, 11 septiembre 2025
11 de septiembre de 2025
VIOLENTO ROBO

Por posibles implicancias políticas, investigan el asalto a un concejal peronista

El presidente del bloque de ediles de Unión por la Patria, Javier Rehl, fue abordado por cinco delincuentes cuando circulaba en la vía pública. Le robaron su auto y lo golpearon. 

El presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria en Escobar, Javier Rehl, sufrió en la noche del martes un hecho violento, que –a raíz de las llamativas características- es investigado por posibles implicancias políticas.

Rehl fue interceptado por cinco delincuentes que le atravesaron un automóvil -un Peugeot 208 blanco- en la calle Hipólito Yrigoyen, a metros de César Díaz, en la zona céntrica de Belén de Escobar.

El concejal recibió un golpe en la cabeza y fue obligado a bajarse del auto, al igual que la persona que lo acompañaba. Luego, los atacantes se llevaron su vehículo.

Lo llamativo para los investigadores -además del lugar en donde se produjo el hecho- es que a Rehl no le sustrajeron dinero ni las pertenencias personales que llevaba encima.

Todo indicaría que se trató de un mensaje en clave político, más que tratarse de un robo convencional. Una de las hipótesis es que se trató de un intento de amedrentamiento, tan solo dos días después de las elecciones legislativas locales y provinciales.

La Policía ya tiene en sus manos cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer el caso.
 

