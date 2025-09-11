Volver | La Tecla Municipios 11 de septiembre de 2025 VIOLENTO ROBO

Por posibles implicancias políticas, investigan el asalto a un concejal peronista

El presidente del bloque de ediles de Unión por la Patria, Javier Rehl, fue abordado por cinco delincuentes cuando circulaba en la vía pública. Le robaron su auto y lo golpearon.

