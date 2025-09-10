Apps
Nacionales
10 de septiembre de 2025
Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

Tal como lo había anunciado, el Presidente utilizó la herramienta del veto para contrarrestar la norma aprobada por el Congreso, que ahora deberá decidir si insiste en la sanción, como lo hizo con la de emergencia en discapacidad.

Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario
El presidente de la Nación, Javier Milei, vetó por completo la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación.

Ahora, los diputados y senadores deberán decidir si insisten en la norma, para lo cual necesitan una mayoría especial de dos tercios de ambas cámaras.

Es lo que ocurrió con las normas anteriormente vetadas por Milei para recomponer los haberes de los jubilados (no se llegó al número para dar de baja el veto) y la declaración de emergencia en el área de discapacidad (en este caso, el Congreso contrarrestó exitosamente el veto).

Milei había anunciado, en un discurso en la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que vetaría todas las leyes que pusieran en riesgo el equilibrio fiscal. Y a principios de agosto, en un mensaje por cadena nacional, dijo que esas normas implican “un genocidio” para generaciones futuras.

El domingo, luego de la derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el mandatario dijo que corregiría los “errores” pero mantendría en su totalidad el rumbo del gobierno.

Hoy cumplió con su anuncio de que vetaría las leyes que había identificado como perjudiciales para el balance fiscal. La 27.795, de financiamiento universitario, era una de ellas, así como las referidas a jubilaciones y discapacidad.
 

