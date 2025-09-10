Volver | La Tecla Nacionales 10 de septiembre de 2025 NO VA

Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

Tal como lo había anunciado, el Presidente utilizó la herramienta del veto para contrarrestar la norma aprobada por el Congreso, que ahora deberá decidir si insiste en la sanción, como lo hizo con la de emergencia en discapacidad.

Compartir