Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de septiembre de 2025 TRAS LA DERROTA

Vínculo entre Milei y gobernadores: “La mesa política no va a cambiar en nada”

Desconfiados dialogó con Facundo Londero, consultor de Zuban Córdoba, para hacer un análisis luego del traspié de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses y la conformación de una mesa política.

Compartir