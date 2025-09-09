Volver | La Tecla Nacionales 9 de septiembre de 2025 INFO IMPORTANTE

Pasaportes defectuosos: cómo detectar las fallas y qué hacer para cambiarlos

La magnitud del problema quedó evidenciada cuando el Consulado argentino en San Pablo envió el 22 de agosto un correo electrónico a residentes argentinos en esa ciudad. Esto implica que más de 200.000 documentos están bajo revisión.

