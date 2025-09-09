Volver | La Tecla Nacionales 9 de septiembre de 2025 DESCUBRIMIENTO

Cómo funciona la innovadora “pistola 3D” que ayuda a reparar huesos rotos

Un equipo de científicos desarrolló un nuevo sistema que podría cambiar la manera de reparar fracturas óseas. Este avance elimina la necesidad de producir implantes antes de la cirugía, una limitación significativa en el caso de facturas complejas.

