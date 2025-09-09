Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de septiembre de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Provincia financiará con $110 millones el Programa Memoria Joven de Abuelas

El subsidio permitirá realizar charlas y talleres destinados a jóvenes de entre 14 y 21 años, con el objetivo de promover la memoria, la identidad y los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

