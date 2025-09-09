Apps
BOLETÍN OFICIAL

Provincia financiará con $110 millones el Programa Memoria Joven de Abuelas

El subsidio permitirá realizar charlas y talleres destinados a jóvenes de entre 14 y 21 años, con el objetivo de promover la memoria, la identidad y los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobó un convenio con la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo para financiar una nueva edición del Programa Memoria Joven, una iniciativa que busca transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la memoria, la verdad y la identidad.

Según el Decreto 2342/25, publicado en el Boletín Oficial, la Provincia transferirá casi 110 millones de pesos ($109.966.000) a la institución, que destinará los fondos a la organización de charlas y talleres en distintos puntos del territorio bonaerense.

El Programa Memoria Joven está orientado a jóvenes de entre 14 y 21 años y propone actividades socio-culturales que promuevan la inclusión, la formación ciudadana y la participación juvenil. Los encuentros estarán organizados en cuatro ejes principales: comunicación para los derechos humanos, las Abuelas y el derecho a la identidad, memoria en el tiempo y memoria joven hoy.

La propuesta apunta a incentivar el compromiso de las juventudes con la historia reciente y fortalecer el vínculo entre generaciones, a través de un espacio de reflexión y aprendizaje compartido. Desde Abuelas destacan que estas iniciativas son fundamentales para sostener en el tiempo la lucha por la identidad y transmitir a los más jóvenes los valores de la democracia y los derechos humanos.

