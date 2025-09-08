Tras la derrota, Milei ensaya una respuesta, pero no convence a la oposición
El Presidente anunció la creación de una “mesa política” y otra para dialogar con los gobernadores. Lo acusan de gatopardismo y señalan a Karina. Sáenz dijo que lo “cagó con las obras”.
Compartir
Luego de la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Nación, Javier Milei, ensayó una primera respuesta con el anuncio de la creación de dos espacios, una “mesa política nacional” y una “mesa de diálogo federal” para mantener un contacto fluido con los gobernadores.
La mesa política estará conformada por él mismo más su hermana Karina; el jefe de gabinete, Guillermo Francos; el “superasesor” Santiago Caputo; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero presidencial Manuel Adorni, quien fue el encargado de anunciarlo.
Pero esto no dejó conforme a la oposición. Desde distintos sectores salieron a reclamar acciones más significativas, acusando al mandatario de hacer pequeños cambios para que nada cambie, como el personaje de Tancredi en la novela El gatopardo.
“Simula cambios”, dijo el diputado nacional Esteban Paulón, pero no puede cambiar lo más importante porque “se encuentra con un límite: Karina”.
En efecto, Paulón sugirió que Milei debe desprenderse de su hermana, que es a la vez secretaria general de la Presidencia, y que quedó en el centro de las acusaciones de presunta corrupción por supuestas coimas a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
“Imposible prescindir de quien es indivisible de él, ‘el Jefe’. Lo demás sarasa: mesa de gobernadores (¿otro ‘Pacto de Mayo’?) y volver a centrar en la ‘política’ y no en el plan económico el problema. Sin rumbo el Javo”, expresó Paulón.
Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, también se mostró descreído. “La lealtad es de ida y vuelta”, dijo el mandatario provincial, que acusó al Presidente de haber tratado a los gobernadores con “falta de respeto y consideración” y de “no cumplir la palabra”.
“A mí me cagó con las obras y me cagó en lo electoral”, dijo Sáenz, poco convencido por el anuncio de la “mesa de diálogo federal”.
En efecto, el gobernador afirma que el gobierno nacional avaló la intervención del Partido Justicialista (PJ) salteño “para que puedan poner un candidato de La Cámpora”.
“Yo le escucho mucho al presidente hablar de la lealtad y que Roma no paga traidores, y me parece bien, pero la lealtad es una avenida de ida y vuelta. Esto tiene que quedar absolutamente claro”, dijo Sáenz.
Por su parte, Maximiliano Pullaro, que gobierna Santa Fe, consideró que “el gobierno sigue sin escuchar, paralizado”.
Por su parte, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, dijo que es “inaceptable” que la reacción de Milei se limite a lo anunciado.
“Es inaceptable que ésta sea la respuesta. Tienen que aceptar la derrota y cambiar el rumbo económico”, dijo Aguiar. “Con una mesa política no van a hacer que los trabajadores y jubilados lleguen a fin de mes.”
El gremialista les lanzó un mensaje a los gobernadores de las provincias: dijo que los que se allanen a integrar la mesa federal que propone Milei serán “cómplices” de su gobierno.
Desde la Izquierda, el legislador porteño Gabriel Solano ironizó: “Milei se puso una mueblería: tres mesas para que no cambie nada. Sigue hasta Menem, el coimero que reporta a la coimera Karina Milei”. De esa manera suscribió también la acusación de gatopardismo hacia el Presidente.
Algo parecido, pero en forma gráfica, expresó el diputado nacional Ricardo López Murphy, quien supo ser un referente para Milei pero luego cayó en desgracia. El legislador publicó en X (antes Twitter) dos imágenes lado a lado que muestran a los personajes del entorno del Presidente que integran la mesa política, sólo que en la parte derecha aparecen con una mesa (es decir, el objeto literal de madera) en el medio.