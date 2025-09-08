8 de septiembre de 2025
CAÍDA
Gustavo Barrera, uno de los grandes derrotados de ayer
Al intendente de Villa Gesell, kicillofista de la primera hora, no lo levantó la ola de la victoria y en su distrito cayó ante La Libertad Avanza.
El de Gustavo Barrera es uno de los primeros nombres que empezaron a sonar insistentemente cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, comenzó a conformar lo que hoy es el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que encabeza y con el que busca llegar a la presidencia de la Nación en 2027. Pero ayer, en medio del incuestionable triunfo kicillofista en las elecciones provinciales de medio término, Barrera fue uno de los grandes derrotados.
Kicillofista de la primera hora, Barrera sufrió ayer, sin embargo, una dura derrota en su propio distrito, Villa Gesell. Allí, la lista oficialista armada por el intendente y encabezada por Martín Arguiñarena sólo obtuvo un 31,77% de los votos, y cayó ante la nómina de La Libertad Avanza (LLA), que, con Clarisa Armando al tope de la boleta, logró un 36,17%.
En el municipio balneario se renovarán ocho bancas de concejales. El espacio libertario se lleva cuatro, y el peronismo tres, una menos que las que puso en juego. El octavo escaño será para Sergio Domínguez, el primer candidato de Somos Buenos Aires.
De esta manera, Barrera no sólo no logró impulsar la victoria de Fuerza Patria, sino que perdió la primacía en el Concejo Deliberante y las cosas se le complicarán de aquí en más a nivel local.