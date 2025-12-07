Volver | La Tecla Nacionales 7 de diciembre de 2025 TODO MáS CARO

El gobierno busca un aumento en las boletas de gas y de luz

Desde el ejecutivo nacional se planea un aumento a las tarifas entre un 50% y un 70% a partir de enero de 2026. Cuál es la justificación de la Secretaría de Energía

