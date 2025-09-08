Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de septiembre de 2025 DESPUÉS DE LA VICTORIA

A Kicillof lo felicitó hasta Claudia Villafañe, pero no habló con CFK ni con Máximo

Tras la victoria de ayer, el Gobernador encara una semana de reuniones con referentes del peronismo. Dialogó con varios gobernadores y presidentes y lo llamó la viuda de Maradona. Hasta esta tarde no había conversado con la expresidenta ni con su hijo.

