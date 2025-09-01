Apps
Lunes, 1 septiembre 2025
Nacionales
1 de septiembre de 2025
ATENCION

Se oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre

La decisión se sustenta en el Decreto N°614/25 emitido la semana pasada, que le otorgó a la Jefatura de Gabinete la potestad de decidir qué se hará con los feriados que caen sábado y domingo, pudiendo estos ser trasladados con fines turísticos.

Se oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre
El Gobierno Nacional oficializó este lunes el traslado del feriado del 12 de octubre, conocido como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De esa manera, el cambio está previsto para el viernes 10, teniendo un fin de semana largo de tres días.

Esta decisión surgió luego de una recomendación por parte de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, como "una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional".

El 12 de octubre es una fecha cargada de significado histórico y social. Originalmente conocido como "Día de la Raza", desde 2010 se lo conmemora como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en reconocimiento a los pueblos originarios y a la necesidad de reflexionar sobre la riqueza de las distintas identidades que conviven en Argentina y América Latina.

El cambio de nombre y de enfoque busca dejar atrás una mirada euro centrista del "descubrimiento de América" y resaltar la importancia de la interculturalidad, la memoria histórica y el respeto mutuo entre las comunidades.

Próximos feriados y fines de semana largos

-Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.
-Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (originalmente el 20 de noviembre).
-Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible.
-Jueves 25 de diciembre: Navidad, también inamovible.


 

