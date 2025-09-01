Volver | La Tecla Nacionales 1 de septiembre de 2025 ATENCION

Se oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre

La decisión se sustenta en el Decreto N°614/25 emitido la semana pasada, que le otorgó a la Jefatura de Gabinete la potestad de decidir qué se hará con los feriados que caen sábado y domingo, pudiendo estos ser trasladados con fines turísticos.

Compartir