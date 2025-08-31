Tormenta de Santa Rosa: distritos inundados y ciudadanos evacuados
El fenómeno meteorológico se precipitó en la provincia de Buenos Aires durante la tarde del domingo con fuertes lluvias. Los distritos más afectados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SNM) dio aviso del “desarrollo de un sistema de baja presión sobre la franja central del país dará lugar a un período de abundantes precipitaciones en forma de lluvias y tormentas persistentes” que afectarán a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, y el este de San Juan y La Rioja.
Casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta amarilla por lluvias, mientras que el noroeste de la provincia está afectada por alerta naranja por tormentas fuertes.
Los municipios de 9 de Julio y Pehuajó figuran entre los distritos más afectados por la ciclogénesis, mientras que Trenque Lauquen, Carlos Casares, Bolívar, Daireaux, General Villegas, Salliqueló, Pellegrini, Rivadavia y Guaminí también presentan problemas.
Según un relevamiento de CARBAP, aproximadamente 700.000 hectáreas que se encuentran inundadas o anegadas.
En uno de los episodios más tensos de la jornada de tormentas, un ómnibus se salió de la calzada en la ruta 5, entre las localidades bonaerenses de Carlos Casares y Pehuajó, quedando varado en una zona anegada. Los pasajeros fueron rescatados con lanchas.
Las lluvias se prolongarían hasta entrada la tarde del lunes, mientras que el martes regresarían las condiciones favorables del clima, acompañadas de un descenso de la temperatura.
Desde el SNM compartieron indicaciones para mantenerse a salvo durante el temporal:
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra. - Evitá actividades al aire libre. - No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. - Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas. - Estate atento ante la posible caída de granizo. - Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.