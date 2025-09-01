Volver | La Tecla Informe Especial 1 de septiembre de 2025 REEMPLAZOS

Por Juan Pablo Carvajal

juampa82

Los que se quedan con el relevo local

Con el cierre de listas provinciales y nacionales, varios intendentes se inscribieron para competir en las elecciones legislativas. Quiénes serán sus sucesores si son electos

Compartir