31 de agosto de 2025
¡A LAS URNAS!
Elecciones en Corrientes: la carrera por la gobernación
El foco se posa en los comicios de la provincia del litoral, en donde los ciudadanos elegirán un nuevo mandatario. Los principales candidatos y lo que se espera.
A una semana de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, un nuevo ensayo electoral en el territorio argentino acapara la atención de la agenda pública. La provincia de Corrientes elegirá a su próximo gobernador este domingo 31 de agosto.
Con la apertura de las urnas, queda atrás una campaña que dio que hablar, especialmente durante la última semana, cuando Karina Milei y Martín Menem debieron evacuar un acto de La Libertad Avanza, tras el descontento que se vive por el escándalo de los audios de la ANADIS.
Gustavo Valdés, actual gobernador de la provincia de Corrientes, dejará su puesto en diciembre de este año tras dos gestiones consecutivas.
Dentro de los principales nombres en la contienda electoral, destaca el de Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó y hermano del actual mandatario. Según la encuesta de Integrarnos, Valdés lideraría la intención de voto con un 35% sobre el 17% del segundo candidato, el ex-gobernador Ricardo Colombi, quien se presenta con "Encuentro por Corrientes".
Para evitar el balotaje, Valdés necesitaría sacar más de 45 puntos o sacar más de 40 puntos y una diferencia de 10% con el segundo puesto, que por las encuestas, quedaría para Colombi.
Los otros dos nombres que pujan fuerte en estas elecciones son el de Martín Ascúa, intendente de Paso de los Libres y candidato del peronismo, y el de Claudio Lisandro Almirón, actual diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza.