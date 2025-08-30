Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de agosto de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Provincia actualiza tarifas eléctricas: aval al recálculo y reducción gradual de subsidios

El Ministerio de Infraestructura bonaerense aprobó nuevos cuadros tarifarios para EDELAP, EDEA, EDEN y EDES desde el 1° de agosto de 2025, incorporando precios mayoristas nacionales. Los detalles

