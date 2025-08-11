Apps
Una nueva fractura por el acuerdo PRO/LLA: se rompió el bloque amarillo en La Plata

Dos concejales abandonaron la bancada porque no apoyan el acuerdo con LLA. “La identidad partidaria no se negocia”, afirmaron.

Las rispideces por el acuerdo de cúpulas entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) siguen provocando fracturas en los municipios. Ahora se fracturó el bloque del PRO en el Concejo Deliberante platense, con la partida de dos concejales, uno de los cuales había incluso presidido el cuerpo.

Se trata de los ediles Darío Ganduglia (quien encabezó el Concejo) y Lucas Lascours, que decidieron tomar su propio rumbo frente a lo que consideraron un acuerdo movido por “intereses personales o familiares”, lamentaron la “sumisión total” del PRO y remarcaron: “La identidad partidaria no se negocia”.

Hablando de identidad partidaria, Ganduglia y Lascours lanzaron su propio sello, Propuesta Vecinal (PROVe), cuya primera acción fue el lanzamiento de un comunicado en el que ambos anuncian que no apoyarán el arreglo electoral entre amarillos y violetas.
 

“Siempre defendimos con convicción firme que la identidad partidaria no se negocia. El PRO nació como una fuerza institucional, moderna y comprometida con el trabajo, la educación, la seguridad, la salud pública y el desarrollo productivo”, afirman en el texto.

“Consideramos que las decisiones políticas deben priorizar el bien común y la transparencia, por encima de una sumisión total basada en intereses personales o familiares, manteniendo intacto el espíritu de trabajo en equipo que nos caracteriza”, abundan. “Por eso decidimos conformar Propuesta Vecinal.”
 

