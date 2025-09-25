Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de septiembre de 2025 LEGISLATURA

Magario apura reuniones para avanzar con el endeudamiento que necesita Kicillof

La vicegobernadora mantuvo una serie de reuniones y charlas telefónicas con legisladores opositores en la búsqueda de conseguir los dos tercios y poder sacar el proyecto que espera con ansiedad el Ejecutivo para desestresar sus finanzas.

Compartir