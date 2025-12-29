Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de diciembre de 2025 BOLETÍN OFICIAL

La Provincia refinancia deuda y extiende vencimientos hasta diciembre de 2026

Mediante la Resolución N° 124-SSFIMECONGP-2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía bonaerense autorizó la emisión de nuevos bonos en pesos para cancelar un vencimiento de deuda por más de $17.000 millones correspondiente a títulos emitidos en 2024.

