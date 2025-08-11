Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de agosto de 2025 EN OTAMENDI

Abad se reunió con ruralistas y dijo que “el Estado debe apoyar, no perseguir”

El senador radical mantuvo un encuentro con productores que reclaman la eliminación de impuestos al sector y se quejan de los juicios laborales. “Sin incentivos, no hay desarrollo posible”, remarcó.

